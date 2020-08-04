رياضة | صفقة ليفربول المنتظرة.. ماذا قدم عيسي ماندي مع ريال بيتيس ومنتخب الجزائر؟

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة ليفربول المنتظرة.. ماذا قدم عيسي ماندي مع ريال بيتيس ومنتخب الجزائر؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من حسم صفقة الجزائري عيسي ماندي مدافع فريق ريال بيتيس الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك لتدعيم دفاعات الريدز في الموسم المقبل، بعد رحيل الكرواتي ديان لوفرين لفريق زينيت الروسي.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول قطع شوطا كبيرا من المفاوضات مع المدافع الجزائري عيسي ماندي لضمه في الميركاتو الصيفي، خاصة وأن عقد اللاعب مع فريقه الإسباني ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أرقام عيسي ماندي مع ريال بيتيس ومنتخب الجزائري قبل انضمامه لنادي ليفربول الإنجليزي:-

انضم المدافع الجزائري إلي نادي ريال بيتيس الاسباني في صيف 2016 قادمًا من نادي ستاد ريمس الفرنسي، وخاض مع الفريق الأندلسي 141 مباراة بمختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية (12416 دقيقة)، سجل 5 أهداف وصنع هدفين، وحصل على 36 بطاقة صفراء، وتعرض للطرد مرة وحيدة.

Advertisements

شارك "ماندي" في 124 مباراة بالدوري الإسباني، وبلغت دقائق مشاركته الفعلية بالمباريات (10879 دقيقة) سجل 4 أهداف، وصنع هدفين، وحصل على 32 انذارًا، وتعرض للطرد مرة وحيدة.

لعب صاحب الـ28 عامًا مع ريال بيتيس، 11 مباراة بكأس ملك اسبانيا وسجل هدف وحيد، بينما خاض 6 مباريات مع الفريق الأندلسي في الدوري الأوروبي ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

انضم عيسي ماندي لمنتخب الجزائر لأول مرة في 5 مارس 2014 تحت قيادة المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني السابق لمحاربي الصحراء، وخاض 55 مباراة دولية مع منتخب بلاده سجل هدف وصنع هدف وحصل على 6 بطاقات صفراء.

وشارك مع منتخب الجزائر في بطولة كأس العالم 2014 ووصل معه لدور الـ16 بالمونديال قبل خسارته أمام المنتخب الألماني بنتيجة 2-1، وكان ضمن كتيبة المدرب جمال ماضي الفائزة بكأس أمم إفريقيا 2019 على حساب السنغال.