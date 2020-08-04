انت الان تتابع وكيل أعمال أوزيل يرغب في دور جديد للوكلاء في كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لاعب وسط أرسنال مسعود أوزيل

قال المحامي الألماني إركوت سوجوت، وكيل أعمال لاعب وسط أرسنال مسعود أوزيل، إنه يرغب في أن يكون وكلاء اللاعبين مساهمين رئيسين في كرة القدم، مثل اتحاد الأندية الأوروبية ورابطة اللاعبين (فيفبرو).

وأكد سوجوت، نائب رئيس اتحاد وكلاء كرة القدم المحترفين الجديد، في تصريحات لموقع "سبوكس " وموقع "جول" الإخباري في حوار نشر اليوم الاثنين، أنهم يرغبون في المشاركة، حينما يصبح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) هو الجهة الوحيدة لإصدار تراخيص الوكيل.

وأضاف: "بمجرد أن يتم كل شيء سنذهب إلى (فيفا) ونقول ها نحن ونريد أن نصبح مساهمين، نريد أن تتهيأ الظروف لصناعتنا مثلما تتهيأ بالفعل للأخرين".

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وتابع أن (فيفا) اعتاد إصدار التراخيص في الماضي، لكن الاتحادات المحلية تولت الأمر بعد عام 2015، وقال سوجوت إنه يرغب في أن يستعيد (فيفا) السيطرة على الأمر مجددا، ربما من العام المقبل فصاعدا".

وقال سوجوت أن اتحاد الوكلاء يضم حتى الآن 100 عضو، لكنه اعترف أيضا أن بعدم وجود الوكيلين الشهيرين الإيطالي مينو رايولا والبرتغالي خورخي مينديز من بين الأعضاء.

وأوضح أن هدفه الأكبر هو تعليمي حيث قال "أحلم بأن أعرض دورة لبكالوريوس وكيل اللاعبين لمدة ثلاث سنوات، سيحدث ذلك في مرحلة ما لكننا لم نصل لها بعد".