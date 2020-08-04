شكرا لقرائتكم خبر عن فرانس فوتبول: رونالدو كان يرغب في الرحيل عن اليوفي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية إن النجم البرتغالي الكبير لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي كرستيانو رونالدو، كان على مقربة من الانتقال من اليوفي لنادي كبير أخر في الانتقالات الشتوية الماضية.
وأضافت الصحيفة الفرنسية، ان اللاعب البرتغالي فكر في مغادرة اليوفي هذا الموسم في يناير الماضي، مشيرة أن رونالدو كان يفكر في الانتقال لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأشارت الصحيفة أن «صاروخ ماديرا» ليس سعيدًا بالتواجد في يوفنتوس، لأن النادي الإيطالي ليس المكان المثالي لتحقيق أهدافه الشخصية، موضحة ان أزمة فيروس كورونا المستجد التي اندلعت مطلع العام الحالي، تسببت في عدم خوض أي مفاوضات بين الأطراف المعنية.
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