شكرا لقرائتكم خبر عن الحارس الإسباني إيكر كاسياس يعلن اعتزاله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيكر كاسياس، حارس مرمى وقائد منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2010، اليوم الثلاثاء، اعتزاله عن عمر يناهز 39 عامًا.

وأنهى قائد ريال مدريد السابق فترة 5 سنوات قضاها مع بورتو البرتغالي، بعد انتهاء عقده في يوليو الماضي.

وعانى كاسياس من أزمة قلبية خلال حصة تدريبية العام الماضي، ولم يشارك في أي مباراة رسمية منذ أبريل 2019.

وقال كاسياس عبر حسابه على «تويتر»، الثلاثاء، «الشيء المهم هو الطريق الذي تسير فيه والأشخاص الذين يرافقونك، وليس إلى أين يأخذك الطريق لأن ذلك يأتي بالعمل والجهد وحده».

وأضاف: «أعتقد أنه يمكنني القول دون تردد إن الطريق الذي سلكته هو الطريق الذي حلمت به.. شكرًا».

وتولى كاسياس منصبًا في الجهاز الفني في بورتو بداية الموسم الماضي، وكان ضمن تشكيلة الفريق الأول رغم عدم دخوله قائمة أي مباراة.

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