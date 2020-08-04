شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأفراد الجهاز الفني والإداري للفريق، لمسحة طبية جديدة، ظهر اليوم الثلاثاء، بمعسكر برج العرب الحالي، للكشف عن فيروس كورونا.

يأتي ذلك استعدادًا للقاء المصري البورسعيدي، المقرر له يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن خضوع أندية الدوري لمسحات للكشف عن كورونا قبل المباريات الرسمية بمسابقة الدوري.

وينتظم الفريق في معسكر مغلق حاليا بأحد فنادق برج العرب، استعدادًا للقاء المصري البورسعيدي، ويخوض الفريق تدريباته على فترة واحدة بملعب فندق الإقامة.