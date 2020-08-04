شكرا لقرائتكم خبر عن أندية المظاليم تطالب بسرعة إجراء مسحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب عدد من مسؤولي أنديه القسم الثاني، ومنهم نور رسلان، رئيس نادي الحمام، وإيهاب عبدالله، رئيس نادي دمنهور، ومصطفى السامولي، رئيس نادي البلدية، بسرعه تحديد اتحاد الكرة موعدًا لسحب عينات المسحات لكل مجموعة من المجموعات الثلاثة للقسم الثاني، في ظل اقتراب موعد انطلاق المسابقة، وعدم استطاعه الأندية خوض أي مباريات ودية قبل التأكد التام من كل الإجراءات الطبية والاحترازية في هذا الشأن.
وطالبت الأندية اتحاد الكرة بمراقبة المباريات الودية لكل الأندية بلا استثناء، خشيه تفشي فيروس كورونا بين أندية المسابقة، لاسيما في ظل الإمكانيات المالية المتفاوتة بين أندية المجموعات الثلاثة دون استثناء، وهو الأمر الذي قد يضطر معه الأنديه ذات الإمكانيات المحدودة لخوض الوديات دون اتباع الإجراءات الطبية الكافية.
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