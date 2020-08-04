شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإنجليزية تداهم قصر أسطورة مانشستر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية عن قيام الشرطة الإنجليزية، بمداهمة قصر أسطورة مانشستر يونايتد بول سكولز، بسبب إقامة حفلة منزلية غير قانونية، على الرغم من تحذيرات التباعد الاجتماعي على خلفية أزمة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة، أن رجال شرطة مدينة أولدهام، توجهوا إلى قصر سكولز الفخم، الذي يبلغ سعره 3.5 مليون جنيه إسترليني، بعد أن استضاف حفل عيد ميلاد لنجله أرون.

وأشارت إلى أن سكولز، تجاوز التدابير الوقائية، بعد أن نظم حفلة عيد ميلاد نجله، ودعا عددا كبيرا من الحضور، ليتلقى مفاجأة بقدوم رجال الأمن، الذين تلقوا تبليغ أحد جيرانه.

ونشرت شرطة مدينة أولدهام، بيانا شرحت فيه العملية التي قاموا بها، جاء فيه: «وصلنا تبليغ يوم الأحد، بخصوص اختراق قواعد السلامة الخاصة بفيروس كورونا، ووفقا للقوانين، وضعنا المخالف في صورة الخطورة التي عرض المدعوين إليها».

وتعرض سكولز لانتقادات لاذعة، على ضوء الأرقام الهائلة التي تسجلها مدينة أولدهام، بعد أن أصبحت ثاني أكثر مدينة يضربها الوباء في إنقلترا.

ويعد سكولز (45 عاما)، من أساطير مانشستر يونايتد ومن أبرز لاعبي خط الوسط في تاريخ كرة القدم