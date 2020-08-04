شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزرقا ينتقد اللجنة الخماسية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد سمير موسى، رئيس نادي الزرقا، اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، قائلًا إن تأخر إصدار قراراتها في بداية الموسم هو السبب المباشر فيما تعانيه أندية القسم الثاني حاليًا من تخبط.
وطالب «موسى» ومعه العديد من رؤساء الأندية بالإعلان مبكرًا عن شكل المسابقات قبل شهرين من انطلاق المسابقة على أقل تقدير، وعدم التراجع عن القرارات بأي شكل من الأشكال.
كما طالب سمير موسى اللجنة الخماسية بتحمل تكلفة المسحات الطبية لكل أنديه المظاليم دون استثناء، لاسيما في ظل ضعف الموارد المالية لكل الأندية.
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