شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: تسويق منافسات القسم الثاني هو الحل الأمثل لحل أزمات الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق السيد، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، أن تسويق منافسات دوري القسم الثاني خلال السنوات المقبلة، هو الحل الأمثل لعلاج الأزمات المالية التي تعاني منها أغلب أنديه القسم الثاني.

وقال «السيد» إن الموسم الذي نجح فيه اتحاد الكره في تسويق تلك المنافسات، كان موسمًا جيدًا لكل أندية المظاليم، بعد أن التقطت الأنفاس قليلاً، جراء المصروفات الباهظة التي تتكبدها في عصر الاحتراف المزعوم، مطالبًا بدعم الأندية من قبل اتحاد الكرة في الوقت الراهن، لاسيما وأن المتبقي هو 5 أسابيع فقط على إسدال الستار على المسابقة، بعد 4 شهور عانت خلالها كل الأندية من شبح الإفلاس.

وأكد أن الدعم في الوقت الراهن يعد بمثابة (مسكنًا) مؤقتًا قبل أن تغلق الأندية أبوابها، وأنه يجب التصدي لأزمات الأندية بصورة أكثر فاعلية.