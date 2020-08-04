شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقضي إجازته في دبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشفت صحيفة «البيان» الإماراتية عن وصول محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى دبي لقضاء عدد من الأيام خلال الإجازة التي حصل عليها لاعبو الفريق عقب التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز.
ولم تكشف الصحيفة عن مدة الإجازة التي يقضيها محمد صلاح في دبي، مع العلم أن أول ارتباطات ليفربول ستكون يوم 29 أغسطس الجاري، عندما يواجه أرسنال بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، في مباراة الدرع الخيرية.
وكان الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، قد منح لاعبي فريقه راحة تمتد لمدة أسبوعين بعد انتهاء الدوري يوم 26 يوليو الماضي.
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