شكرا لقرائتكم خبر عن خطة «مفاجأة» لريـال مدريد بشأن الميركاتو الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن مفاجأة بشأن خطة الميركاتو الصيفي لريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز. وتُوج ريال مدريد بالدوري الإسباني في الموسم المنقضي، وسط اضطرابات اقتصادية كبرى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وقالت الصحيفة إن ريال مدريد يفكر هذا الصيف في بيع عدد من لاعبيه فقط لكسب الأموال، ولا ينوي التعاقد مع أي صفقة جديدة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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