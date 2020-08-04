شكرا لقرائتكم خبر عن سلاح ناري لبرشلونة قبل موقعة نابولي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية، أن فريق برشلونة يتسلح بسجله الخالى من الهزائم في ملعب «كامب نو» بدوري أبطال أوروبا، لتخطى عقبة نابولي السبت المقبل، في إياب دور الـ 16 لتشامبيونزليج.
وكان فريق برشلونة قد تعادل 1-1 أمام نابولي في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب «سان باولو».
وقالت الصحيفة، إن برشلونة لم يخسر على ملعبه في دوري أبطال أوروبا منذ عام 2013، وهو سجل يمنحه القوة ضد جاتوزو ورفاقه في موقعة السبت، بدوري الأبطال.
ولعب برشلونة 35 مباراة في كامب نو دون أن يعرف طعم الهزيمة على أرضه وبمعدل أهداف 2،97 هدفًا في المباراة الواحدة.
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