شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يلتقي الإنتاج وديًا بعد إلغاء مواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
اتفق الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، على تنظيم مواجهة ودية أمام الإنتاج الحربي، بدلًا من مباراة إنبي التي تم إلغائها مؤخرًا.
ومن المقرر أن تقام المباراة في نفس موعد الودية الملغاه غدًا الأربعاء بالقاهرة، وذلك ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري.
ويُنتظر أن يدفع ديديه جوميز، المدير الفني للدراويش، بعدد كبير من اللاعبين، للاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية قبل عودة الدوري.
ويحل الإسماعيلي ضيفًا على المصري البورسعيدي باستاد برج العرب بالإسكندرية، منتصف الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة الــ19 للمسابقة.
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