شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق للاتحاد السكندري استعدادًا للزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
استقر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، على الدخول في معسكر مغلق لمدة 5 أيام، بأحد فنادق برج العرب، وذلك استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم الإثنين المقبل ببطولة الدوري.
ويتطلع طلعت يوسف للوصول للتشكيلة الأفضل لخوض اللقاء الذي يرغب فيه الفريق السكندري، لتحقيق نتيجة إيجابية تكون خير بداية للفريق السكندري عقب عودة المسابقة.
ويدخل الفريق معسكره المغلق بـ20 لاعبًا، اعتبارًا من يوم الخميس، دون لاعبيه الأفارقة، نظرًا لتعذر وصولهم في الفترة الماضية.
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