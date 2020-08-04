شكرا لقرائتكم خبر عن «فرانس فوتبول» تفجر مفاجآة حول عودة «رونالدو» لريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فجرت صحيفة «فرانس فوتبول» مفاجآة مدوية، عن إمكانية عودة البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس إلى صفوف نادى ريال مدريد الإسبانى بداية من الموسم الجديد على الرغم من العقد الممتد لرونالدو مع اليوفى حتى عام 2022.

وقالت الصحيفة، إن كريستيانو رونالدو منزعجًا جدًا من أداء يوفنتوس هذا الموسم، حيث لم يقدم الفريق الإيطالى كرة قدم جيدة تحت قيادة المدرب ماوريزيو سارى رغم تتويجه بلقب الكالتشيو.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان استطاع التعامل مع رحيل كريستيانو رونالدو محققًا لقب الدورى الإسبانى، ومع وصول كيليان مبابى الموعود به في صيف عام 2021، لن يكون هناك مكان لرونالدو في تشكيلة الريال، لذلك سيتعين عليه أن يبحث في مكان آخر إذا أراد مغادرة يوفنتوس.