شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة السابعة بنادي الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أظهرت نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 سلبية عينة الفريق الكروي بنادى الإتحاد السكندري، وكان لاعبي الاتحاد السكندري والجهاز الفنى والإدارى خضعوا أمس للمسحة السابعة بشكل مفاجئ. وأكد نادى الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى على سلبية العينة الأخيرة وسلامة جميع أفراد المنظومة الكروية بالنادى،وأشارت إدارة النادى السكندري إلى أن نتيجة المسحة لم تشمل الإصابات المعلنة من قبل بإصابة لاعبين وأحد أفراد الجهاز الإداري الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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