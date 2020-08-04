شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية جديدة للاعبي المصري استعدادًا للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أجرى لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولو المهمات صباح اليوم الثلاثاء بمعسكر الفريق المغلق ببرج العرب، المسحة الطبية الجديدة للتأكد من عدم إصابة الجميع بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

الجدير بالذكر أن تلك المسحة تعد هي المسحة الطبية السابعة، حيث سبق للفريق الخضوع لست مسحات من قبل، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي يتخذها اتحاد الكرة وتشرف على تنفيذها اللجنة الطبية بالاتحاد تحت قيادة الدكتور محمد سلطان.

وتاتى تلك المسحة قبل يومين فقط من مباراة الفريق المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة والتي تجمعه بنظيره الزمالك والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الخميس، سيتم اجراؤها بشكل دوري قبل يومين من مباريات المصري وغيره من الفرق الأخرى ببطولة الدوري وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».