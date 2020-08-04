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  مسحة طبية جديدة للاعبي المصري استعدادًا للزمالك

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أجرى لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولو المهمات صباح اليوم الثلاثاء بمعسكر الفريق المغلق ببرج العرب، المسحة الطبية الجديدة للتأكد من عدم إصابة الجميع بفيروس المستجد «كوفيد 19».

الجدير بالذكر أن تلك المسحة تعد هي المسحة الطبية السابعة، حيث سبق للفريق الخضوع لست مسحات من قبل، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي يتخذها اتحاد الكرة وتشرف على تنفيذها اللجنة الطبية بالاتحاد تحت قيادة الدكتور محمد سلطان.

وتاتى تلك المسحة قبل يومين فقط من مباراة الفريق المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة والتي تجمعه بنظيره الزمالك والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الخميس، سيتم اجراؤها بشكل دوري قبل يومين من مباريات المصري وغيره من الفرق الأخرى ببطولة الدوري وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تهدف للحد من انتشار «كوفيد 19».

  • الوضع في مصر

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  • اصابات

    94,640

  • تعافي

    44,066

  • وفيات

    4,888

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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