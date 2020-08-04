شكرا لقرائتكم خبر عن مالك ليفربول عن الفوز بالدوري: شئ يدعو للفخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال جون هنري، مالك نادي ليفربول الإنجليزي، إنه يشعر بالفخر الكبير، وذلك بعدما حصد فريق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب دام 30 عاماً.

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أنه يستيقظ كل يوم ويفكر مباشرة بأن الفريق أخيراً باللقب في إنجلترا وأنهم أبطال الدوري، مشيراً أنه شئ يدعو حقاً للفخر.

ووجه هنري رسالة لجماهير النادي قائلاً: «لقد مر وقت طويل، أريد فقط أن أقول للمشجعين، إنكم انتظرتم طويلا من أجل ذلك، هذا يجعلنا نشعر بأنها بمثابة الهدية المستمرة في العطاء».

وعن دور يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول والذي حقق الإنجاز بعد غياب، قال مالك «الريدز» إن المدرب الألماني يمتاز بحماس كبير جداً ويؤثر بالإيجاب يومياً على كل الفريق، مؤكداً أن الشئ المهم الذي يملكه «كلوب» هو الإصرار كل يوم ليقوم بالشئ السليم والصحيح، سواء فيما يتعلق بما يحدث في الملعب، أو نظام التغذية الخاص باللاعبين.

يذكر أن ليفربول توج بلقب الدوري الإنجليزي، في يونيو الماضي قبل 7 جولات من النهاية بعدما توقف الموسم لحوالي 3 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.