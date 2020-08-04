شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: القرار النهائي لتحديد يوم مباراة الزمالك والرجاء المغربي يرجع للكاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، هو صاحب القرار النهائي في تحديد موعد مباراة الزمالك أمام الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم سواء يوم 2 أو 3 أكتوبر المقبل في القاهرة، وذلك بعد إقامة مباراة الذهاب في المغرب أحد يومي 25 أو 26 سبتمبر المقبل.



وقال حمادة أنور، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يستفسر من الأندية أولا عن رغباتها في موعد إقامة المباراة، ولكن يظل القرار النهائي للكاف طبقا للحقوق التسويقية والإذاعية للبطولة القارية، وحتى لا تتعارض مواعيد المباريات.

وكان النادي الأهلي قد أعلن أمس الاثنين عن تحديد يوم 3 أكتوبر المقبل موعدا لمباراته أمام الوداد المغربي في القاهرة، مؤكدا أنه سيتم إخطار الكاف بذلك.



وأوضح حمادة أنور، أن مجلس إدارة الزمالك سيبحث الأمر مع الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون، لإبلاغ الكاف بالموعد المفضل للنادي سواء 2 أو 3 أكتوبر، خاصة في ظل وجود عدد كبير من المباريات للزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز خلال الفترة القادمة.



وعن ثنائي الزمالك المغربي «أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم»، أشار عضو مجلس إدارة النادي إلى أن الثنائي سيصل إلى القاهرة اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء على أقصى تقدير، للانضمام لتدريبات الفريق استعدادا للمباريات القادمة، موضحا أن بن شرقي وأوناجم سيخضعان للمسحات الطبية اللازمة فور وصولهما للقاهرة.

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