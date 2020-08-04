شكرا لقرائتكم خبر عن سانشو يقترب من مانشستر يونايتد.. أغلى صفقة لاعب إنجليزي على الإطلاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت تقارير صحفية إنجليزية وألمانية اقتراب مانشستر يونايتد من التوصل إلى اتفاق مع بوروسيا دورتموند، حول ضم الجناح الإنجليزي جادون سانشو، في صفقة تبلغ قيمتها 108 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم ضخم للغاية قياسًا بالأزمة الاقتصادية الحالية في العالم بسبب جائحة كورونا.

ويسعى مانشستر يونايتد لحسم صفقة ضم الجناح الإنجليزي الشاب (20 عامًا)، والتي ستجعله أغلى لاعب إنجليزي على الإطلاق، محطمًا الرقم السابق باسم هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد الذي انضم إليهم في الصيف الماضي قادمًا من ليستر سيتي في صفقة تقارب قيمتها من 85 مليون جنيه إسترليني.

وقد تبدو الصفقة غير منطقية مع الأزمة الاقتصادية، بجانب أن مانشستر يونايتد لديه أعلى قيمة أجور مدفوعة للاعبين على مستوى الأندية في البريميرليج، لكن إنفراجة في مفاوضات الفريق مع إنتر ميلان الإيطالي حول التشيلي أليكسيس سانشيز ستمنح الشياطين الحمر مساحة لإبرام الصفقة الكبرى بضم جناح بوروسيا دورتموند الشاب.

وأشارت التقارير الإيطالية والإنجليزية بالأمس أن الجناح التشيلي سيرحل من يونايتد مضحيًا براتبه المهول (560 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا – وفقًا لـ صحيفة تليجراف)، وهو ما سيوفر على اليونايتد 25 مليون جنيه إسترليني سنويًا في ميزانية الأجور.

وسيوقع سانشيز (وفقًا للتقارير) على عقد لمدة 3 سنوات مع إنتر ميلان، سيتقاضى من خلاله صاحب الـ31 عامًا مبلغ 6.3 مليون جنيه إسترليني سنويًا (بعد الضرائب) فيما يبدو عقده الأخير مع الكرة الأوروبية، وسيتمم إنتر ميلان ذلك بحلول يوم الأربعاء – غدًا – حتى يتمكن اللاعب من إستكمال الموسم مع العملاق الإيطالي في منافسة الدوري الأوروبي، وهي نفس المنافسة التي يشارك فيها مانشستر يونايتد.

ويضغط بوروسيا دورتموند على مانشستر يونايتد من أجل إتمام الصفقة بشكل نهائي قبل ال10 من أغسطس المقبل حتى يتمكن العملاق الألماني من توفير بديل لـ لاعب مانشستر سيتي السابق الذي كان اشتراه النادي الألماني قبل ثلاثة أعوام مقابل 8 مليون جنيه إسترليني فقط.

ويحاول مانشستر يونايتد الوصول لاتفاق مرضي بين الطرفين، بحيث أن يوافق من خلاله على طلبات دورتموند المالية (108 مليون جنيه إسترليني)، وفي نفس الوقت يدفع جزء بشكل مباشر، بينما بقية المبلغ على شكل أقساط، لكن التفاوض حاليًا على السعر المبدئي الذي سيدفعه اليونايتد (عرضوا 70 مليون جنيه إسترليني وفقًا لـ سكاي).

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ويعتبر سانشو هو الهدف الأول للمدرب أولي جونار سولشاير في سوق الإنتقالات الصيفية 2020، حيث يسعى النرويجي لتعزيز صفوف الشياطين الحمر الهجومية بإضافة اللاعب الذي سجل 20 هدفًا وصنع 18 خلال الموسم المنصرم من البوندزليجا، ليعزز الشق الهجومي بالعملاق الإنجليزي اضافة إلى أنتوني مارسيال (24 عامًا)، ماركوس راشفورد (22 عامًا) وماسون جرينوود (18 عامًا) بجانب نجمي وسط الملعب، برونو فيرنانديز وبول بوجبا، في إطار سعي النادي للمنافسة على لقب البريميرليج الغائب منذ عام 2013.