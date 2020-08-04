شكرا لقرائتكم رئيس خماسية الجبلاية: عقوبة كهربا نهائية.. وحكام مباراة القمة أجانب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن لجنة المسابقات الحالية هي من ستضع جدول الموسم الجديد بعد مد فترة عمل اللجنة الخماسية، وقال الجنايني في تصريحات مع الصقر أحمد حسن عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "الموسم القادم سيكون تحت إدارة اتحاد كرة القدم الجديد، ولجنة المسابقات الحالية برئاسة حسام الزناتي هي من ستضع الجدول الخاص بالموسم الجديد".

وأضاف:" العشر شهور الماضية شهدت إنجاز العديد من الملفات، ونعمل على تجهيز كل الأمور الخاصة، وإنهاء كافة الملفات".

وواصل:" اتفقنا مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، وشوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي، على كافة التفاصيل الخاصة بالمباريات الودية قبل وضع جدول ترتيب الدوري، والأولوية للمنتخبات بالطبع".

وأكمل:" المنتخب الأول سيخوض في شهر نوفمبر المباريات الرسمية كما تم الاتفاق مع حسام البدري".

وحول موعد استكمال مباريات الدرجة الثانية، قال:" هناك اتجاه واحد لاستكمال المسابقات، والمسحات الطبية للفرق ستبدأ من اليوم وغدا".

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وأكد عمرو الجنايني أن قرار عودة الدوري لم يكن "اختراع" ومعظم دول العالم أعادت بطولاتها قائلاً "عودة الدوري لم يكن اختراع، قمنا بالعمل بنظام صحي معتمد من جانب الفيفا ووزارة الصحة ولدينا لجنة طبية برئاسة الدكتور محمد سلطان".

وأضاف:" أعتقد أنه لا يوجد أي وجه اعتراض من جانب أي فريق على هذه الأمور".

وحول تخفيف عقوبة لاعب الأهلي محمود كهربا، قال:" هذا الأمر تم مناقشته من لجنة الانضباط، ثم صدر قرار من لجنة الاستئناف، ولا يوجد أي قرار آخر، مع احترامي لكل الأندية لن أقوم بتعديل أي عقوبات، ليس لنا سلطة في ذلك، هناك قاضٍ أصدر حكما والأمر انتهي".

ورفض الجنايني، التعليق على ترشيح أي شخص آخر لقيادة اتحاد كرة القدم في الانتخابات القادمة.

وأكد على وجود حكام أجانب لمباراة الأهلي والزمالك في الفترة القادمة، لأنه قرار رئيس وزراء.