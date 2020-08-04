شكرا لقرائتكم نتيجة الثانوية العامة.. أحمد أبو مسلم يكشف سخرية شوقى غريب وحكاية التهرب من أسرته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد أبو مسلم لاعب الأهلى السابق أنه كان في أثيوبيا مع منتخب الشباب وقت ظهور نتيجة الثانوية العامة ، بالتصفيات الأفريقية ، وكان قد طلب من أحد أصدقاؤه معرفة النتيجة ، و علم أنه حصل على 59.5 % لكنه أخفى عن عائلته ، ولكن شقيقته أحصرت النتيجة من المدرسة وأخطروه تليفونيا بها .

وأضاف أبو مسلم أنه أرجأ إكمال التعليم لحين الانتهاء من رحلته الاحترافية ، و مسيرته مع الساحرة المستديرة ، لكنه أكمل بعد ذلك في كلية التجارة بالتعليم المفتوح .

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وعن رد فعل أسرته قال أبو مسلم أنهم طالبوه بالتركيز والتخطيط على مستقبله وحياته وماذا يريد هل الكرة ما التعليم ، واختار الكرة بالفعل ، وكان يسافر فرنسا ولا يحضر الى مر الا للامتحانات .

وعن كواليس معرفة النتيجة خلال تواجده مع المنتخب فإن كل اللاعبين ظهرت نتيجتهم أيضا ، ولكن الجميع كان يقول أرقام أعلى من المجموع الحقيقى خوفا من سخرية شوقى غريب منهم، قائلا : " عشان كابتن شوقى ميقولش يا فاشل ، كنا بنقول مجموع اعلى ، خاصة وأن محمد عبدالواحد كان في صيدلة " ولكنه غير تعليمه وانتقل الى كلية التربية الرياضية .