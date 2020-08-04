شكرا لقرائتكم سعفان الصغير : عودة المسابقة سريعا لإرضاء أندية بعينها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى أن ضيق الوقت يشكل أزمة ، خاصة وأن عوة المسابقة بشكل سريع لإرضاء أندية بعينها ، وكان يجب الإعداد لإنطلاق الدورى بشكل أفضل .

وقال سعفان في تصريحات لموقع الإسماعيلى أن الفريق يستعد بكل قوة، لمباريات الدورى ، و التي يستهلها بمواجهة المصرى يوم 14 من الشهر الجارى ، متمنيا أن تكون مواجهة المصري بداية الطريق لعودة الانتصارات".

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وأضاف مدرب حراس مرمى الدراويش انه منح الثنائى محمد مجدي ومحمد فوزي حارسي المرمى فرصة خوض مباريات ودية كاملة لتجهيزهم لاستئناف مسابقة الدوري، معلنا رفضه سياسة التدوير خاصة وأن الحارس المميز والمتألق هو من يظل متواجدا في التشكيل بشكل أساسى ، فسياسة الدور غير مفضلة و يرى أن اللاعب الجاهز يكون في الملعب .

وأبدى سعفان رضاه التام عن أداء الحراس لأنهم يبذلون قضارى جهدهم ، لاستعادة مسيرة التألق ، كما أن الفريق يستعد بكل قوة لاستئناف الدوري من خلال فترة إعداد شاقة تشمل تدريبات على فترتين بجانب سلسلة من التجارب الودية القوية".

تقرر إلغاء المباراة الودية التى كانت ستجمع الإسماعيلى مع إنبى، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب بتروسبورت، وكشف جهاز الدراويش عن أنه سيتم الاتفاق على ودية آخرى أمام أحد اندية القاهرة ستكون فى نفس الموعد، ضمن برنامج الفريق التحضيرى للقاء المصرى البورسعيدى يوم 14 أغسطس الجارى، فى إطار الأسبوع الـــ19 من عمر بطولة الدورى.