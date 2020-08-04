شكرا لقرائتكم فرمان إسماعيلاوى.. لا رحيل للاعب إلا بعد الحصول على بطولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكـد محمد محسن أبوجريشة المدرب العام لفريق الإسماعيلي، أن الدراويش يواصلون الاستعداد بقوة لاستئناف مسابقة الدوري، وقال أبوجريشة عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" الفترة الماضية بدأنا الاستعداد بشكل جيد، وحصلنا على اجازة 48 ساعة في العيد، ونستعد لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 14 أغسطس".

وأضاف:" سنخوض مباراة ودية أمام الانتاج الحربي، ولا زلنا نواجه أزمة في استقدام اللاعبين الأجانب، ومن المفترض خلال الأسبوع الجاري عودة اللاعبين".

وتابع:" قد يغيب بعض اللاعبين الأجانب عن أول مباراتين في الدوري، ومن الوارد أن تصل نسبة الغياب إلى أكثر من 5 مباريات، ولدينا بعض الإصابات سواء باهر المحمدي أو دونجا".

كما كشف أبوجريشة عن موقف الثنائي باهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال الصيف المقبل، وقال: "باهر يتلقى عروضا من جانب عدة أندية داخل وخارج مصر، لكن مجلس إدارة الإسماعيلي أغلق الملف تماما في الوقت الحالي".

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وأضاف:" اللاعب يريد التعافي حاليا من الإصابة والعودة للملاعب، وهو حاليا يركز في الملعب فقط، ولا يشغل نفسه بأي عروض، خاصة أن الفريق لازال لديه مباريات قوية في الدوري".

وواصل:" عبدالرحمن مجدي لم يتلقى أي عروض رسمية، لابد أن يركز الجميع في حصد بطولة مع الإسماعيلي، ومجلس الإدارة بدأ يتمسك باللاعبين من أجل لقب البطولة العربية".

وأكمل أبوجريشة: "لدينا رغبة كبيرة في تحقيق مركز متقدم لأن الوضع الحالي لا يليق بالنادي الإسماعيلي، نريد الدخول للمربع الذهبي، وهذا أمر متاح في الموسم الجاري".

وأتم: "لدينا مباراة هامة أمام الرجاء المغربي في البطولة العربية، لا نفكر فيها حاليا، لكنها بطولة هامة لنا وستحسب للجيل الموجود، وتسعد جماهير الإسماعيلي كثيرا".