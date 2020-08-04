شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني: لا توجد أزمة بمباريات الكأس.. وباقى ملفين بمهمة الخماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك إشادة كبيرة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعمل اللجنة، وقال الجنايني في تصريحات مع الصقر أحمد حسن عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "قرار تعيين اللجنة المكلفة في شهر أغسطس 2019، تم وضع بعض المهام من جانب الفيفا لإنجازها خلال الفترة الماضية".

وأضاف:" تم عمل بعض المهام لكل أعضاء اللجنة، وتم إنجاز بعض الأمور، وهناك إشادة كبيرة من جانب الفيفا بما بذله، ويتبقي فقط أمرين بسبب فيروس كورونا، وهم النظام الأساسي وإجراء الانتخابات".

وواصل:" علاوة على تسيير الأعمال اليومية وتعديل هيكل الجمعية العمومية والتي لا تتفق مع معايير الفيفا، فترة الـ4 شهور كافية، لائحة النظام الأساسي انتهت، والتأخير لم يكن بسبب اللجنة الخماسية، وأي خطوة يتم انجازها وفق توقيت معين".

واصل الجنايني: "نسمع أخبار عديدة، وتشرفت بالوجود في وسط أعضاء اللجنة الخماسية، جميع الأعضاء يتحدثون سويا باستمرار، ولم يخرج أي منهم لانتقاد آخر، ولا يوجد أي خلافات، ولم تكن هناك أي نية للإطاحة بأي عضو كما تردد".

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وأضاف:" عدد الملفات كان كبير جدا، تم تقسيمهم على كل الأعضاء، ولم يُعرض عليه أي زيادة في أعضاء اللجنة الخماسية كما تردد".

وواصل:" لم نسير وراء أي أهواء أو مصالح، كل ما يهمني هو مصلحة الكرة المصرية، أسير وفق اللائحة، وخلال فترة الـ4 أشهر المقبلة سيتم إنجاز الأمور الأخري".

وأردف:" كأس مصر ليس مشكلة مطلقا، وعدد المباريات ليس كبيرا في البطولة، وتم الإعلان عن بعض مباريات الدوري، والإعلان عن العدد المحدود من الأسابيع للبطولة كان بسبب تأخر الكاف، في إعلان مواعيد مباريات البطولات الإفريقية".

واستطرد:" تأخير إعلان جدول الدوري، في الوقت السابق كان بسبب عدم إعتماده من الجهات الامنية، بالإضافة لعدم تحديد مواعيد مباريات البطولات الإفريقية".

وأتم: "قولا واحدًا، الجمعية العمومية القادمة ستكون بعد اعتماد التصنيف في نهاية الموسم الجاري، وبالتحديد قبل 30 نوفمبر، موعد نهاية مدة اللجنة الخماسية".