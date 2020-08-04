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سيلفى رش الملعب قبل التدريب لمحمود علاء وعواد فى مران الزمالك

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جدة - عمرو شويل نشر محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، صوراً من داخل معسكر الفريق الأبيض المقاصم حالياً في برج العرب، استعداداً لمواجهة النادي المصري يوم الخميس المقبل ضمن مؤجلات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تعود عجلتها إلى الدوران بعد توقف دام لـ 147 يوماً منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء المستجد.

 

ونشر عواد صورة جمعته بمحمود علاء مدافع الفريق الأبيض وصورة أخرى خلال عملية رش الملعب قبل بدء التدريبات، عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.

 

رش الملعب
رش الملعب

محمود علاء
محمود علاء

 

 

وتفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة بين الحكم محمد عادل ومحمد معروف لإدارة مباراة الزمالك والمصرى، المقرر لها الخميس المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 للدورى. 

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واستقر مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج مدير اللجنة على تعيين حكمين دوليين أو من النخبة فى معظم مباريات الأهلي والزمالك علي ان يكون أحدهما حكم ساحة والآخر حكم  var .

 

وعلم "الخليج 365" أن سبب اختيار حكمين كبار لمباريات الأهلي والزمالك تحسبا لإصابة حكم الساحة ووقتها يتولي حكم الـvar إدارة المباراة مكان حكم الساحة والعكس خاصة في ظل توقف النشاط الكروي في مصر والعالم لأكثر من 4 شهور وأيضا في حالة ظهور حالات كورونا بين الحكام. 

 

وفي سياق متصل كشف مسئولو لجنة لحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد انه سيتم إجراء اختبارات فيروس كورونا علي حكام الدوري قبل المباريات ب48 ساعة من اجل الاطمئنان عليهم قبل إدارة المباريات خاصة ان نتيجة مسحة فيروس كورونا ستظهر قبل اللقاء ب24 ساعة من أجل منح اللجنة متسع من الوقت لتعيين طاقم جديد في حالة ثبوت اصابة اي حكم بفيروس كورونا.

 

ويستأنف مباريات الدورى الممتاز يوم الخميس المقبل بمباراة الزمالك أمام المصري المؤجلة من الجولة ال14 للدوري بينما يلعب الاهلي امام انبي يوم 10 أغسطس الجارى.

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