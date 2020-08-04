شكرا لقرائتكم مصر تنافس إسبانيا وتايوان واليابان بالمجموعة الأولى بمونديال سيدات الريشة الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة بطولة العالم لفرق الريشة الطائرة عن وقوع منتخبنا الوطني الأول للسيدات في المجموعة الأولى، والتي تضم إلى جواره منتخبات "إسبانيا - تايوان - اليابان".

وتقام البطولة خلال الفترة من 3 وحتى 10 أكتوبر المقبل بالدنمارك.

وتأهل "الفراعنة" لبطولة العالم عقب فوزه بذهبية بطولة إفريقيا الماضية والتي احتضنتها القاهرة فبراير الماضي.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني للسيدات كلًا من "هادية حسني وضحى هاني ونور يسري وجنا أشرف وهنا زاهر ورحمة محمد.

حدد مسئولو اتحاد الريشة الطائرة، برئاسة هشام التهامى، 21 أغسطس المقبل موعداً لانطلاق بطولة الجمهورية للعمومى الخاصة بالموسم الحالى، على أن تستمر لمدة يومين بإحدى صالات طريق السويس .

ومن المقرر أن تقام بطولة 17 سنة يوم 14 من نفس الشهر المقبل، بينما تقام بطولة 19 يوم 15 فى اليوم التالى مباشرة .

وكشف هشام التهامى، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، عن رفض هيئة استاد القاهرة استضافة بطولات 17، 19 والعمومى بدءًا من 14 أغسطس المقبل لتجهيز الصالات لبطولة العالم لكرة اليد يناير 2021، مؤكدا على حجز إحدى صالات طريق السويس لاستضافة البطولات بدلاً من استاد القاهرة.

وقال رئيس اتحاد الريشة الطائرة، مسبقًا، عن خطة الاتحاد لعودة اللاعبين للتدريبات، إنه فضل البدء بالتدريبات البدنية من أجل خروج اللاعبين من أزمة الابتعاد عن المران لفترة طويلة قبل بدء التدريبات الفنية تمهيدًا لعودة النشاط فى الفترة المقبلة بعد إجراء اللاعبين للمسحات للتأكد من عدم وجود أى إصابات بفيروس كورونا المستجد

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أسفرت قرعة بطولة العالم لفرق الريشة الطائرة عن وقوع منتخبنا الوطني الأول للسيدات في المجموعة الأولى، والتي تضم إلى جواره منتخبات "إسبانيا - تايوان - اليابان".

وتقام البطولة خلال الفترة من 3 وحتى 10 أكتوبر المقبل بالدنمارك.

وتأهل "الفراعنة" لبطولة العالم عقب فوزه بذهبية بطولة إفريقيا الماضية والتي احتضنتها القاهرة فبراير الماضي.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني للسيدات كلًا من "هادية حسني وضحى هاني ونور يسري وجنا أشرف وهنا زاهر ورحمة محمد.

حدد مسئولو اتحاد الريشة الطائرة، برئاسة هشام التهامى، 21 أغسطس المقبل موعداً لانطلاق بطولة الجمهورية للعمومى الخاصة بالموسم الحالى، على أن تستمر لمدة يومين بإحدى صالات طريق السويس .

ومن المقرر أن تقام بطولة 17 سنة يوم 14 من نفس الشهر المقبل، بينما تقام بطولة 19 يوم 15 فى اليوم التالى مباشرة .

وكشف هشام التهامى، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، عن رفض هيئة استاد القاهرة استضافة بطولات 17، 19 والعمومى بدءًا من 14 أغسطس المقبل لتجهيز الصالات لبطولة العالم لكرة اليد يناير 2021، مؤكدا على حجز إحدى صالات طريق السويس لاستضافة البطولات بدلاً من استاد القاهرة.

وقال رئيس اتحاد الريشة الطائرة، مسبقًا، عن خطة الاتحاد لعودة اللاعبين للتدريبات، إنه فضل البدء بالتدريبات البدنية من أجل خروج اللاعبين من أزمة الابتعاد عن المران لفترة طويلة قبل بدء التدريبات الفنية تمهيدًا لعودة النشاط فى الفترة المقبلة بعد إجراء اللاعبين للمسحات للتأكد من عدم وجود أى إصابات بفيروس كورونا المستجد