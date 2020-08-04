شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. محمد عبدالمنصف يحب الحلويات الشرقية ويسمع الهضبة ونوير لاعبه المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها والمنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين أو المدربين، هذا الجانب يتجرد فيه كل شخص من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله اهتمامه بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو محمد عبدالمنصف حارس مرمى الزمالك الأسبق ووادى دجلة الحالى.

ويعد محمد عبد المنصف من أساطير كرة القدم بعدما نجح فى الحفاظ على نفسه للعب حتى وصول سن الأربعين ومازال قادرا على العطاء حيث لعب مع فريق اتحاد عثمان انتقل بعدها للزمالك وشارك معه فى اكثر من 7 موتسم لينتقل بعدها لوادى ويسطر تاريخا جديدا مع الفريق الدجلاوى.

* ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

البحر والسفر والجيم

* ما هى الأكلة التى تفضلها ؟

الحلويات الشرقية

* من نجمك المفضل ؟

عادل امام

* من مطربك المفضل ؟

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عمرو دياب

* لو لم تكن لاعب كرة ماذا كنت تتمنى أن تكون أيه؟

طيار او ضابط حراسة

* بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

* ما هي أكثر دولة تفضل زيارتها عن غيرها؟

اعشق السفر بشكل عام

* من هو لاعبك المفضل في كرة القدم ؟

مانويل نوير