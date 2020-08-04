شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى يستعيد ذكريات تفوق شريف فى الثانوية والحصول على النتيجة من الكنترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد إكرامى الشحات حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق ذكريات نتيجة الثانوية العامة لنجله شريف حارس العرين الأحمر، الذى حصل على مجموع 98% والتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وقال إكرامى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، نتيجة شريف كانت من أكثر الأشياء التى أسعدتنى فى حياتى، وكنت متوقعاً أن يحصل شريف على درجة عالية لكن ليست هذه الدرجة.

أضاف وحش أفريقيا: حصلت على النتيجة من الكنترول قبل أن تظهر ويتم إعلانها، واتخذ شريف قرار الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، رغم أنني حذرته من صعوبتها بسبب انشغاله مع الدراسة بكرة القدم، لكنه أكد أنه سيتمكن من التوفيق بين الدراسة واللعب وهذا ما حققه بالفعل رغم تأخر شهادته بسبب ظروف احترافه في هولندا.

واختتم حارس عرين الأهلي الأسبق، بأن نجله الأكبر الراحل أحمد إكرامي كان قد حصل هو الآخر على مجموع 95%.

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في سياق مختلف، أكد إكرامي الشحات، نجم الأهلي السابق، أنه يجب أن فتح تحقيق موسع مع فاروق جعفر، بسبب إساءته لمصر وليس لنادي فقط قائلا " يجب التدخل النائب العام فى تصريحات فاروق جعفر بسبب إساءته لمصر، ويجب محاسبته على ما قاله وهذا هزار وتهريج و فاروق جعفر أساء لمصر كلها وليس لنادي بعينه أو شخص، أؤكد يجب تدخل النائب العام فى هذا الأمر".

أوضح إكرامي الشحات خلال تصريحات تليفزيوينة أن تصريحات فاروق جعفر، أساءت لنادي الزمالك فى المقام الأول وكان يجب عليه أن لا يقحم أى نادي أخر فى حديثه قائلا "لم يكن أى لاعب يحضر الاجتماع الفني مع الحكام خلال أى مباراة، وتصريحاته سقطة كبيرة تسييء له بشكل كبير، والموضوع لن ينتهي على خير الحكام الأفارقة سوف يتربصون للأندية المصرية والمنتخب الوطني فى البطولات المقبلة، ومن المفترض أن فاروق جعفر له اسمه وتاريخه وكان يجب أن لا تخرج منه هذه التصريحات".

وكان فجر فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً، "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الاجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".