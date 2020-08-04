شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: عرض أوروبي ضخم للمالى أليو ديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكـد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن المالي آليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي، ينتظر عرضا كبيرا من أحـد الدوريات الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" ديانج ينتظر عرضا من أوروبا خلال الفترة المقبلة، وهذا بناء على كلام مع وكيل أعماله".

وأضاف: " وكيل ديانج أكد أن اللاعب مطلوب في أحد الدوريات الأوروبية الكبيرة في أورروبا، وهو الخبر الذي استقبله اللاعب بسعادة كبيرة".

وأكد الصقر:" ديانج يرغب في خوض تجربة احترافية في أوروبا، بعد خطوته الموفقة للغاية مع النادي الأهلي".

وأتم:" ديانج تحدث مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وأبلغه بالعرض الأوروبي في حالة وصوله وكان جيدًا له وللنادي، فأنه يريد الموافقة على تحقيق حلم حياته والاحتراف في أوروبا".

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وأضاف الصقر أن هناك عدد من اللاعبين المعارين من الأهلي، لبعض الأندية الآخرى يرفضون العودة إلى الفريق في الموسم القادم، بسبب أفضلية المشاركة، وقال:" لاعبو الأهلي المعارين مثل ناصر ماهر وعمار حمدي وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان، يفضلون اللعب لموسم آخر، على سبيل الإعارة من أجل المشاركة أساسيا".

وأضاف:" طلب اللاعبين المعارين بسبب المنتخب الأوليمبي، ورغبتهم في المشاركة بأولمبياد طوكيو، في العام القادم، خاصة أن شوقي غريب أكد أنه لن يضم سوى اللاعب الجاهز والذي يشارك مع فريقه بشكل مستمر، حتى لو كان من ضمن العناصر التي فازت بكأس إفريقيا تحت 23 عامًا".

كما أكـد أحمد حسن أن النادي الأهلي طلب حضور الجماهير في لقاء الوداد المغربي وفقا للإجراءات الاحترازية، وقال أحمد حسن:" النادي الأهلي طلب حضور الجماهير لمباراة الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "طلب العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، من الجهات المعنية حضور الجماهير مع الإلتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا".