شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه ورمضان يتفوقان على صلاح في مجموع الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد منذ قليل، الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة للعام 2019-2020 اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020، كما تم الإعلان عن أسماء الأوائل، في الوقت الذي سوف تتاح النتيجة اعتبارا من الساعة الثانية من ظهر اليوم، وسيوجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، رسالة تبث مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعى ووسائل أخرى سيتم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، لطلبة الثانوية العامة لتهنئتهم بنتيجة الامتحان، وتوجيه التهنئة لأوائل الثانوية العامة.

ويسترجع الخليج 365 المجموع الذي حصل عليه عدداً من نجوم الكرة المصرية، حيث رمضان صبحي نجم هجوم الأهلي المعار من هيدرسيفيلد الأنجليزي على مجموع 60 %، بينما حصل نجمي منتخبنا الوطني محمد صلاح لاعب ليفربول الأنجليزي ومحمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الأنجليزي على مجموع 52 % و 55 % على الترتيب.

ونجح محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزى فى وضع نفسه فى صدارة المشهد الكروى العالمى، بعدما قاد فريقه للفوز ببطولتى أبطال أوروبا والدورى الأشهر بالعالم وإن كان الأخير هو الحدث الأهم عالمياً خلال يوليو الماضى نتيجة تحقيق الريدز للقب الغائب عن قلعة الأنفيلد منذ 30 عاماً.

وعلى مدار المباريات التى شارك فيها محمد صلاح بالدورى الإنجليزى الممتاز لم يجلس اللاعب بديلاً سوى بلقاء واحد فقط جعله فى مقدمة أولويات المدير الفنى الألمانى الشهير يورجن كلوب الذى استطاع أن يحصل على كل ما بوسع لاعبيه لتحقيق اللقب الشهير في إنجلترا.

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في الوقت الذي لعب محمود حسن تريزيجيه دور البطل، ونجح في الإبقاء على فريقه أستون فيلا بالدوري الأنجليزي بعد أن سجل العديد من الأهداف الحاسمة في الجولات الأخيرة.