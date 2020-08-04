شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عندما رفض عاشور تنفيذ تعليمات فايلر واللعب مساك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

موعدنا اليوم عن الواقعة التي تعد السبب الحقيقي وراء أزمة السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للأهلي مع حسام عاشور لاعب الفريق السابق والذي رحل عن النادي مؤخراً بتوصية من المدرب السويسري لعدم الحاجة لخدماته وبالتالي لم تقم الإدارة الحمراء بتجديد عقده.

بدأت الأزمة عندما امتعض حسام عاشور من طريقة تعامل فايلر معه أثناء منحه بعض التوجيهات الفنية في أحد التدريبات، ليرد عليه بشكل استفز المدرب السويسري ليدخل الثنائي في مشادة قوية أمام جميع اللاعبين، كما رفض حسام عاشور تنفيذ تعليمات فايلر باللعب في مركز المساك اثناء التقسيمة لتعويض النقص العددي في الدفاع مؤكداً للمدرب السويسري أنه لن يغير مكانه في وسط الملعب خاصة وأنه قائد الفريق.

وتدخل لاعبو الأهلي الكبار في وقتها وعلى رأسهم شريف إكرامي لإنهاء الأزمة بين فايلر وقائد الأهلي لينجحوا في انهاء الخلاف، وعاد حسام عاشور من جديد للتدريبات، إلا أنه كان قد خرج نهائي من الحسابات الفنية للمدرب السويسرى.