شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن سلبية المسحة الاستثائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسولو الاتحاد السكندرى عن سلبية المسحة الاستثنائية التى تم سحبها أمس وقبل الودية الأخيرة أمام حرس الحدود اليوم ، وكان طلعت يوسف قد اشترط إجراء المسحة للاطمئنان على الجميع، خاصة أن المسحة السابعة أظهرت وجود ثلاث حالات، لاعبين اثنين وإدارى، ومن المفترض أن الجميع كان متواجدا معهم خلال الأيام الأخيرة وقبل إجازة العيد مباشرة، لذلك فضل طلعت يوسف عمل المسحة للاطمئنان على الجميع .
واطمأن محمد مصيلحى رئيس النادى بمكالمة تليفونية مع طلعت يوسف المدير الفنى على الحالة المعنوية والفنية للاعبين قبل انطلاق مسابقة الدورى الممتاز
وقال عمرو الاشلم طبيب الفريق ان حالة اللاعبين والادارى مطمئنة للغاية وفى تحسن .
ويخوض الاتحاد البروفة الاخيرة اليوم بملعب المكس الودية الاخيرة قبل مباراة الزمالك المقرر لها 10 أغسطس الجارى ببرج العرب التاسعه مساء.
ومن المنتظر أن يدخل الفريق معسكرا مغلق الخميس المقبل استعدادا لمباراة الزمالك المقرر لها الاثنين 10 أغسطس على ملاعب برج العرب التاسعة مساءً فى أولى مباريات عودة الدورى الممتاز .
ويسعى طلعت يوسف للوقوف على التشكيل الأمثل الذى سيخوض به مباراة الزمالك فى ظل النقص العددى الكبير الذى يعانى منه زعيم الثغر، حيث تأكد غياب أيمن غباشى والذى أصيب فى مباراة سموحة الودية الأخيرة ونور السيد للإيقاف ورزاق سيسيه وأحمد رفعت للاتفاق على عدم المشاركة، بالإضافة إلى أكوى وويلسون و أنيس سالتو لعدم عودتهم حتى الآن من خارج البلاد.
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