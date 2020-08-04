شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل حارس فى العالم: كرة اليد مظلومة معنويا وليس ماديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مارست كرة اليد بالصدفة تجربة محمد صلاح سهل تكرارها فى كرة اليد زيارة أسرة المنسى أحلى يوم فى حياتى الشناوى وسعد سمير أقرب أصدقائى فى كرة القدم يعد عبد الرحمن حميد حارس مرمى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى ومنتخبا الشباب والناشئين أخطبوط جديد فى مرمى اللعبة خلال المرحلة المقبلة لما ظهر عليه اللاعب فى بطولتى كأس العالم للشباب التى حصدت مصر من خلالها الميدالية البرونزية أو مونديال مقدونيا لناشئين التى حصدت مصر لقبه 2019 الماضى حتى حصل اللاعب على لقب أفضل حارس مرمى فى العالم، لذلك حرص الخليج 365 على محاورته فى أمور تخص اللاعبة خاصة فى ظل إقتراب مصر من تنظيم مونديال 2021 و معرفة شعوره بعد زيارة أسرة البطل أحمد المنسى بصحبة مصطفى شوبير حارس كرة القدم فى الأهلى مؤخرا بالحوار التالى : فى البداية .. لماذا اخترت كرة اليد بالتحديد ؟ أنا مارست كرة اليد بالصدفة و ليس بالاختيار . هل يراودك حلم الاحتراف ؟ طبعا لكن الأهلى محتاجنى جدا هذه الفترة و أنا أيضا محتاجه . هل تلقيت عروض إحتراف مؤخرا ؟ هل تلقيت عروض إحتراف مؤخرا ؟ تلقيت بالفعل .. لكن كل تركيزى مع الأهلى حاليا . ترى أن رواتب كرة اليد فى مصر مظلومة ؟ كرة اليد فى مصر مظلومة معنويا وليس ماديا، نحن نحتاج اهتماما أكبر من ذلك لما نبذله من مجهود لإسعاد جماهير الأندية والجمهور المصرى فى المحافل الدولية. Advertisements مصر قادرة على تحقيق لقب مونديال 2021 ؟ متفائل بنسب كبيرة أنه على الأقل سنتواجد فى المربع الذهبى. تجمعك علاقة بنجوم كرة قدم فى الأهلى ؟ بالتأكيد .. محمد الشناوى وسعد سمير الأقرب إلى فى الأهلى . من وجهة نظرك تجربة محمد صلاح ممكن تكرارها فى كرة اليد ؟ تجربة محمد صلاح سهل تكرارها فى كرة اليد طبعا فيه لاعبين محترفين متير عندنا استطاعوا النجاح فى الاحتراف. من مثلك الأعلى فى الإحتراف الخارجى فى كرة اليد ؟ محمد سند المحترف فى الدورى الفرنسى سعيد بتجربته و حابب نجوميته جدا . ما شعورك عن عند زيارة عائلة البطل منسى بصحبة مصطفى شوبير حارس الأهلى مؤخرا ؟ بصراحة .. كان أجمل يوم فى حياتى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أفضل حارس فى العالم: كرة اليد مظلومة معنويا وليس ماديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.