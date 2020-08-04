شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الزمالك "يرش" الملعب قبل بدء التدريب الصباحي استعداداً للمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، صوراً من داخل معسكر الفريق الأبيض المقاصم حالياً في برج العرب، استعداداً لمواجهة النادي المصري يوم الخميس المقبل ضمن مؤجلات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تعود عجلتها إلى الدوران بعد توقف دام لـ 147 يوماً منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشر عواد صورة جمعته بمحمود علاء مدافع الفريق الأبيض وصورة أخرى خلال عملية رش الملعب قبل بدء التدريبات، عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.



رش الملعب



عواد ومحمود علاء

وتفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة بين الحكم محمد عادل ومحمد معروف لإدارة مباراة الزمالك والمصرى، المقرر لها الخميس المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 للدورى.