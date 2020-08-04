شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: تفشى كورونا فى الأندية أمر طبيعى وعلى اللاعبين عدم الاستهتار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى ياسر ريان نجم الأهلى السابق أن انتشار فيروس كورونا بين لاعبى الأندية المصرية أمر طبيعى ومسألة قدرية غير متعمدة من قبل اللاعبين أو الأجهزة الفنية، مؤكدا أن أى شخص معرض لهذا الفيروس.

وقال ياسر ريان، فى تصريح لـ الخليج 365، إنه يجب على اللاعبين عدم أخذ تطبيق الإجراءات الاحترازية على محمل تهريج أو استهتار للحفاظ على سلامتهم.

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وأشار ريان إلى ضرورة الحفاظ بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة أكثر من ذلك.

أثبتت مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الإنتاج الحربى المصابين بفيروس كورونا تعافى 5 مصابين من الفيروس واستمرار معاناة 14 مصابًا من كورونا حيث خضع للمسحة ظهر الجمعة 14 مصابًا من إجمالي 18 مصابًا بالفريق حيث تخلف عن المسحة 4 مصابين من بينهم مختار مختار وثلاثة لاعبين طلبوا وقت أطول للتعافى قبل إجراء مسحة جديدة، وكانت عينة الفريق غير المصاب فى الإنتاج الحربى والتى أجريت الخميس الماضى جاءت سلبية أيضًا لتكون مثابة بارقة أمل بتعافى جميع المصابين .

واستقرت حالة مختار مختار، حيث رفض نجم الأهلى الأسبق فكرة دخول المستشفى، مفضلاً البقاء فى منزله، حيث يخضع للعلاج تحت إشراف زوج ابنته الطبيب الذى يباشر علاجه بنفسه تمهيدًا للتعافى من الإصابة وعودته للحياة الطبيعية فى غضون أيام قليلة، وكان مختار مختار قد شعر ببعض الآلام فى معسكر فريقه بشرم الشيخ فتوجه على الفور للمستشفى ليتم تشخيصها بحصوة فى الكلى قبل أن يطلب منه بعض الأطباء إجراء مسحة كورونا، والتى أثبتت إصابته بالفيروس كورونا.