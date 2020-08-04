شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد المنعم: جبت 61% فى الثانوية وأهلى قالوا الحمد لله أنه نجح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد شريف عبد المنعم نجم الأهلى السابق ذكرياته مع الثانوية العامة، خاصة يوم إعلان النتيجة، حيث قال إنه فى هذا التوقيت كان قد انضم للفريق الأول بالقلعة الحمراء، ولم يذهب لمعرفة النتيجة بل إن والده هو الذى ذهب إلى المدرسة وأحضرها.

وقال عبد المنعم، في تصريحات خاصة، إنه حصل على مجموع ليس كبيرا وهو 61%، لكن رد فعل الأسرة لم يكن عنيفا، بل قالوا "الحمد لله أنه عدى ونجح"، والتحق بعد ذلك بالمعهد العالى للدراسات التعاونية.

وصرح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن أوائل الثانوية العامة من شعبة الرياضيات 13 طالبا وطالبة منهم 11 طالبا وطالبتين، والعدد الكلى للأوائل 39 طالبا وطالبة، منهم 30 طالبا من المدارس الحكومية.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2020 ، قد انطلقت يوم الأحد 21 يونيو واستمرت حتى 21 يوليو الماضى، حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية و الخميس 25 يونيو،و أدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو، اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.