الامارات | إعادة تشكيل مجالس شركة كلباء و"شطرنج الفتيات" بالشارقة والنادي البحري و"خورفكان للمعاقين"

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل مجالس شركة كلباء و"شطرنج الفتيات" بالشارقة والنادي البحري و"خورفكان للمعاقين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي قرارات إدارية بإعادة تشكيل مجالس إدارات، شركة كلباء لكرة القدم، ومجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، ونادي خورفكان للمعاقين، ونادي الشارقة للرياضات البحرية.

وبموجب القرارات الجديدة، يُعاد تشكيل مجلس إدارة شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم برئاسة علي حسين اللوغاني، وعضوية: أحمد صالح وعبدالعزيز اللوغاني وعيسى بن هويدن ومحمد الزعابي وفيصل اللوغاني ومايد المراشدة ومحمد الزعابي.

ووفقاً للقرار الإداري يُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب المجلس نائباً للرئيس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر. وحدد القرار الإداري مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.

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وينص القرار بخصوص مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة أن تُسـتبدل عضو المجلس أسماء مكرم ناصر، وتحل محلها ايمان محمد ال علي، ويُكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.

وفي ما يتعلق بنادي خورفكان للمعاقين، فيعاد تشكيل مجلس الإدارة برئاسة الدكتور عبدالرزاق بني رشيد، وعضوية كل من: أحمد الحمادي، خليل المنصوري، عائشة الحمودي، عبدالله النقبي، علي النقبي، علي المراشدة، لؤي علاي ومنى اليحيائي.

وفي جانب آخر، تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة البحري برئاسة خالد المدفع، وعضوية: أحمد القصير، حسن الزعابي، حميد سعيد الكندي، حميد علي المهيري، حياة ال علي، عبدالله سعيد السلامي، فهد الخميري ومحمد الكمالي.

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