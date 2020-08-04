الامارات | بالأسماء.. سبع إصابات لفيروس كورونا في منتخب سورية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. سبع إصابات لفيروس كورونا في منتخب سورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت إذاعة "شام إف إم" السورية من خلال حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن أسماء المصابين السبعة بفيروس كورونا ضمن منتخب سورية المعسكر حاليا استعدادا لاستئناف تصفيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وقالت الإذاعة نقلا عن بيان توصلت به من منتخب سورية لكرة القدم، إن الأمر يتعلق باللاعبين، مارديك مارديكيان، ومحمد عنز، وأحمد أشقر، وأحمد الأحمد، بجانب إصابة أفراد من الكادر الفني والإداري، وهم عساف خليفة، ووسام غيبور، ومهند أسعد.

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وأكدت الإذاعة أن اتحاد الكرة السوري قرر عزل اللاعبين والكادر المصاب بالفيروس بعيدا عن مقر إقامة المنتخب، وأنه تم توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم حتى تعافيهم.

ودخل المنتخب السوري معسكرا محليا بمشاركة اللاعبين المحليين فقط في ظل الأوضاع الحالية، وبقيادة المدير الفني الجديد التونسي نبيل معلول. ويتصدر منتخب سورية المجموعة الاسيوية الاولى بالعلامة التامة برصيد 15 نقطة مقابل 7 نقاط للصين والفيليبين، و3 نقاط لجزر المالديف، ولاشيء لغوام.

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