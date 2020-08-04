الامارات | رابطة مشجعين ألمانية تعارض خطط عودة الجماهير إلى الملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة مشجعين ألمانية تعارض خطط عودة الجماهير إلى الملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقدت مجموعة المشجعين الألمانية (أور كيرف)، خطط إعادة الجماهير لمباريات كرة القدم الموسم المقبل، وهو الأمر الموضوع على جدول أعمال رابطة الدوري الألماني. وقال عضو الرابطة جوست بيتر لإذاعة (أر بي بي )، إن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد لا تزال مستمرة، كما أنها تشهد زيادة في الحالات مؤخرا، وهو الأمر الذي يؤكد خطورة السماح بتلك الخطوة.

وأضاف: مع كل الرغبة التي أملكها في العودة إلى الملعب، لكننا نعيش في جائحة،المنطق يقول أنه يجب أن يتم وضع الحماية الصحية كأولوية". وتابع بيتر أن الأندية يجب أن تقدم ضمانات بأن بيانات الجماهير لن تستخدم في أي شيء أخر إلا الحماية الصحية، وذلك في حال السماح للجماهير بالعودة بالتذاكر الشخصية عبر الإنترنت.

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وانتقدت روابط أخرى للمشجعين، جوانب مختلفة من مفهوم رابطة الدوري الألماني، بما في ذلك منع المشجعين من الفرق الزائرة من حضور المباريات. ومن المفترض أن تكشف الأندية الـ36 من الدوري الألماني (بوندسليغا) والدرجة الثانية، عن موقفها خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي عن بعد، بالإضافة إلى منع مؤقت لاستخدام مناطق الوقوف وبيع المشروبات الكحولية.

وتتضمن المقترحات المقدمة من الرابطة السماح لعدد محدود من الجماهير بالعودة في الموسم الجديد الذي ينطلق 11 سبتمبر المقبل بالجولة الأولى من كأس ألمانيا، لكن كل ناد يحتاج للموافقة الخاصة من السلطات الصحية المحلية في ولايته.

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