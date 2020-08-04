الامارات | ليكرز يضمن صدارة دوري السلة الأميركي لأول مرة منذ 10 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن ليكرز يضمن صدارة دوري السلة الأميركي لأول مرة منذ 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل أنتوني ديفيس 42 نقطة، وقاد لوس أنجليس ليكرز إلى ضمان صدارة المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين للمرة الاولى منذ 2010، بفوزه أول من أمس على يوتا جاز 116-108 في اورلاندو. ورد ليكرز، بعد صدمة خسارته السبت امام تورونتو رابتورز حامل اللقب، باداء قوي امام تشكيلة يوتا الموهوبة.

وهذه المرة الاولى منذ عام 2010 يضمن ليكرز صدارة منطقته الغربية، عندما قاده نجمه الراحل كوبي براينت الذي قضى مطلع السنة بحادث تحطم طائرة مروحية، الى اللقب المرموق. وإلى نقاطه الغزيرة، اضاف ديفيس 12 متابعة، 4 تمريرات حاسمة و3 سرقات و4 ثلاثيات.

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في المقابل، انهى زميله "الملك" ليبرون جيمس المباراة برصيد 22 نقطة و9 تمريرات حاسمة، لينجح ليكرز في تخطي عناد يوتا. ويعتبر ديفيس الذي سجل 23 نقطة في الشوط الاول، اول لاعب من ليكرز منذ براينت يسجل 20 نقطة أو اكثر في الشوط الاول في 20 مباراة.



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