شكرا لقرائتكم مدرب الشباب يخضع إلى "حجر احترازي" ويغيب عن لقاء الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الشباب السعودي عن غياب مدربه الجديد البرتغالي بيدرو كايشينيا عن قيادة الفريق في مباراة الوحدة ضمن الجولة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بسبب خضوعه إلى الحجر الاحترازي.
ونشر نادي الشباب خبراً صحفياً عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيه: لن يتمكن المدرب بيدرو كايشينيا من قيادة الفريق في مباراة الوحدة بسبب خضوعه إلى فترة الحجر الاحترازي وفقاً لتعليمات وزارة الصحة وبروتوكول وزارة الرياضة.
ووصل كايشينيا إلى السعودية يوم 29 يوليو بعدما تعاقد معه الشباب لخلافة المدرب الإسباني لويس غارسيا الذي رفض تمديد عقده حتى نهاية الموسم، مشترطاً التوقيع للموسم القادم.
ويحتل الشباب المركز الثامن في ترتيب أندية الدوري برصيد 31 نقطة.
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