شكرا لقرائتكم "فيفا": الإجراءات الجنائية ضد إنفانتينو سخيفة وغريبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قرار السلطات السويسرية ببدء إجراءات جنائية ضد رئيسه جياني إنفانتينو الأسبوع الماضي بأنه غريب وسخيف.

وقالت السلطات السويسرية يوم الخميس إن مدعيا خاصا عُين للنظر في التعاملات بين المدعي العام السويسري مايكل لاوبر وإنفانتينو وبدأ تحقيقات ضد رئيس الفيفا. ونفى لاوبر وإنفانتينو ارتكاب أي خطأ.

وقال ألاسدر بيل نائب الأمين العام للفيفا في مؤتمر صحفي عبر الفيديو يوم الاثنين: لا توجد أسس واقعية لأي تحقيق جنائي، لا يوجد وصف لسلوك إجرامي من أي نوع يتعلق بالفيفا وهذا أمر غريب وغير عادل لأننا نثق تماما في أنه لا يمكن أبدا توجيه اتهام جنائي لرئيس الفيفا، لكن بشكل موضوعي هذا الموقف يضر الفيفا ورئيس الفيفا ببساطة لوجود تحقيق جنائي.

Advertisements

وبحسب السلطة المسؤولة عن الادعاء العام في سويسرا فإن المدعي الخاص شتيفان كيلر، الذي عُين في يونيو حزيران الماضي لمراجعة الشكاوى الجنائية ضد الرجلين وآخرين، اكتشف وجود مخالفات جنائية محتملة تتعلق باجتماعات إنفانتينو ولاوبر.

وتتعلق الإجراءات بـ: إساءة استخدام السلطة وافشاء أسرار رسمية ومساعدة متلاعبين والتحريض على هذه الأفعال.

وتابع بيل: إذا بدأ أحد تحقيقا جنائيا يجب أن يكون لسبب قوي ولكن لا توجد أسباب أمامنا بل شكاوى مجهولة لا نعرف مصدرها، ولهذا نقول إن الأمر يبدو سخيفا.