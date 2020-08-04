بودنهولزر ودونوفان مدربي العام

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لوس انجليس: أحرز مايك بودنهولزر مدرب ميلووكي باكس وبيلي دونوفان مدرب اوكلاهوما سيتي ثاندر جائزة مدربي العام، من قبل رابطة مدربي دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الاثنين.

وتشارك المدربان الجائزة نتيجة تصويت قريب حلّ فيه نيك نورس مدرب تورونتو رابتورز حامل اللقب ثالثا بفارق صوت واحد عن الفائزين.

ويتم اختيار الفائز كل موسم بحسب تصويت مدربي الاندية الثلاثين المشاركة في دوري "ان بي ايه"، بحيث يصوّت كل مدرب لشخص واحد.

وارتكز تصويت هذه السنة على المباريات التي اقيمت حتى 11 مارس الماضي، عندما توقف الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا.

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قال ريك كارلايل مدرب دالاس مافريكس ورئيس رابطة المدربين ان بودنهولزر نال الجائزة للموسم الثاني تواليا، بعد قيادته ميلووكي الى تحقيق افضل رصيد هذا الموسم.

فيما تشارك دنوفان الجائزة بعد قيادة فريقه الى الادوار الاقصائية "بلاي اوف" في مواسمه الخمسة الاولى.

قال كارلايل في بيان "تهانينا لمايك بودنهولزر وبيلي دونوفان على هذا التقدير المرموق".

وانضم بودنهولزر إلى المدرّبين العمالقة دون نلسون، بات رايلي وغريغ بوبوفيتش الذين احرزوا الجائزة ثلاث مرات.