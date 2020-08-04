ديفيس يقود ليكرز إلى ضمان صدارة المنطقة الغربية

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اورلاندو (الولايات المتحدة): سجل أنتوني ديفيس 42 نقطة وقاد لوس أنجليس ليكرز الى ضمان صدارة المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، بفوزه الاثنين على يوتا جاز 116-108 في اورلاندو.

ورد ليكرز، بعد صدمة خسارته السبت امام تورونتو رابتورز حامل اللقب، باداء قوي امام تشكيلة يوتا الموهوبة.

وهذه المرة الاولى منذ عام 2010 يضمن ليكرز صدارة منطقته الغربية، عندما قاده نجمه الراحل كوبي براينت الذي قضى مطلع السنة بحادث تحطم طائرة مروحية، الى اللقب المرموق.

والى نقاطه الغزيرة، اضاف ديفيس 12 متابعة، 4 تمريرات حاسمة و3 سرقات.

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في المقابل، انهى زميله "الملك" ليبرون جيمس المباراة برصيد 22 نقطة و9 تمريرات حاسمة، لينجح ليكرز في تخطي عناد يوتا.

قال ديفيس "مع كل مررنا به هذا الموسم ، يعني لنا الكثير ان نحرز المركز الاول في الغرب، لكننا لم ننته بعد".

ديفيس الذي سجل 23 نقطة في الشوط الاول، اصبح اول لاعب من ليكرز منذ براينت يسجل 20 نقطة أو اكثر في الشوط الاول في 20 مباراة. تابع ديفيس "ان اكون في فئة واحدة معه فهذا يعني الكثير لي".

وكانت منافسات الدوري قد علّقت في آذار/مارس الماضي بسبب فيروس "كوفيد-19"، قبل استكمالها وفق صيغة معدلة في "فقاعة" أورلاندو بولاية فلوريدا، وبمشاركة 22 فريقا من أصل 30 هي عدد فرق الـ"ان بي ايه".