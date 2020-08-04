أندية تطالب التعاقد مع نجم النادي الأهلي عمار حمدي

قام كل من نادي سموحه وطلائع الجيش والاتحاد السكندري وبيراميدز وانبي بتقديم عروض للنادي الاهلي من أجل التعاقد مع لاعب الفريق المعار لطلائع الجيش اللاعب عمار حمدي حتى نهاية هذا الموسم، وتشعر الأندية الخمسة بالطموح من أجل ضم هذا اللاعب الموهوب لفريقهم، استطاع اللاعب أن يحصل على شهادة كبيرة من المديرين الفنيين لهذه الاندية و من أخرهم انبي الذي يقوده حلمي طولان واستطاع أن يشهد معه اللاعب مستوى جيد والتدريب طوال فترة التدريب في الاتحاد السكندري الفترة السابقة.

واكد مصدر موثوق أن رغبه اللاعب الأولى هي الانتقال للاتحاد السكندري وبعده انبي وهذا نتيجة علاقة اللاعب الجديدة مع حلمي طولان المدير الفني للنادي والجميع ينتظر حسم نادي الاهلي في مصير اللاعب خلال الفترة الأتية.