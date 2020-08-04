رسالة عماد متعب لحسن شحاتة بمناسبة عيد ميلاده

قام مهاجم منتخب مصر ونادي الأهلي السابق الاعب عماد متعب بتقديم سابق التهنئة للمدير الفني السابق للمنتخب الوطني وذلك بمناسبة عيد ميلاده، وقام بنشر تغريدة على موقع التغريدات تويتر من خلال صفحته الشخصية عليه يقول فيها” كل سنة و انت طيب يا أسطورة”.

ومن الجدير بالذكر أن في عدد كبير من مناسبات الكابتن حسن شحاتة أنه يحب حسن شحاتة للغاية ويعتبره الأب الروحي له في كرة القدم وذلك بجانب أيضاً المدير الفني لنادي الأهلي السابق الأسطورة الكبيرة البرتغالية مانويل جوزيه، وتمنى له أن تكون هذه السنة سعيدة عن السنة السابقة وأنه يعتز به للغاية ويعتبره أب روحي له بفضل شخصيته الجيدة.