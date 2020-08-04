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أسباب خروج كينو من ميركاتو الأهلي

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قام الإعلامي الشهير محمد فاروق بالكشف عن خروج البرازيلي كينو لاعب بيراميدز المعار من نادي الجزيرة الإماراتي وذلك من حساب النادي الأهلي نهائياً طوال فترة الانتقالات الصيفية الآتية وأكد فاروق في برنامج البريمو الذي يذاع على قناة تين أنه اللاعب البرازيلي أصبح خارج حسابات النادي نهائياً وذلك بسبب المقابل المالي الذي يرغب فيه البيراميدز بسبب الاستغناء عن اللاعب والمبلغ لا يقل عن سبعة ملايين دولار.

وأضاف قائلاً في البرنامج” الراتب السنوي الضخم الذي يحتاجه كينو وهي أمور مالية لا تتناسب مع ظروف الأهلي حالياً لاسيما في ظل الأزمة التى يُعاني منها النادي شأنه شأن جميع مؤسسات العالم تقريباً جراء جائحة

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