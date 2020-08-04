مداخلة اللاعب مصطفى محمد بعد زواجه

قام لاعب نادي الزمالك والمنتخب الأوليمبي اللاعب مصطفى محمد بالكشف عن كواليس الصور المنتشرة حول ازدحام الضيوف طوال حفل زفاف وأكد خلال تداخله في برنامج التاسعة الذي يقوم بتقديمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة الأولى أن الصور التي انتشرت كانت في عقد القرآن ولكن ليست حفلة الزفاف وأكد أن جميع الحاضرين كانوا يرتدون الكمامة ولكن وقت التصوير كانوا يقوموا بخلعها.

وأضاف قائلاً” الصورة لازم تطلع حلوة وخلال كتب الكتاب كنت حاطت معقمات في الخارج لجميع المدعوين والحضور من باب التعقيم والتطهير” ومن جانب أخر أكدت زوجته قائلة” زواجنا أجمل هدف أحرزه مصطفى خلال مسيرته وما يقدرش يقول غير كده” ليقوم اللاعب بالرد ضاحكًا: ”طبعا”.