أرقام قياسية حققها ليفر بول بعد لقب الدوري الإنجليزي

استطاع ليفرو بول أن يحصل على اللقب الأول في دوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد مرور 30 عام، كما أنه استطاع أن يتصدر جدول ترتيب المسابقة ب 30 نقطة فهو متقدم بحوالي 23 نقطة، كما أنه استطاع أن يحطم الرقم القياسي في أسرع تتويج ويحصل على لقب بريمبرليج وذلك حوالي منذ سبعة جولات منذ أن انتهت هذه المسابقة.

كما استطاع ليفربول أن يتصدر جدول المسابقة برصيد 86 نقطة ويتبقى في هذا الموسم سبعة مراحل وهذا الأمر يدل على أن ليفربول استطاع أن يحقق رقم قياسي في هذا الموسم وليس على مستوى انجلترا فقط بل على المستوى الأوروبي بشكل عام كما استطاع أن يحقق الفوز في حوالي 28 مباراة.